Чемпионат Азии по борьбе в следующем году пройдет в Улан-Баторе

CentralAsia (MNG) - Чемпионат Азии по борьбе пройдет в Улан-Баторе 19-24 апреля 2022 года.

Чемпионат Азии по борьбе — континентальный чемпионат по вольной и греко-римской борьбе для спортсменов азиатских стран. Проводится с 1979 года. Соревнования среди женщин по вольной борьбе проходят с 1996 года.

Федерация вольной борьбы Монголии (ФВБМ) подала заявку во Всемирную федерацию борьбы (UWF) на проведение чемпионата Азии по вольной борьбе среди взрослых. Но из-за пандемии Covid-19 этот запрос не был удовлетворен в 2021 году. Однако принято решение отдать Монголии право организации чемпионата Азии 2022 года. Этому решению способствовал опыт проведения первого чемпионата Азии среди юношей до 23 лет в Улан-Баторе в 2019 году.

ФВБМ на своем официальном сайте написала благодарность Генеральному секретарю Азиатской федерации борьбы П.Буяндэлгэру за его усилия по реализации этой цели.

Ранее Улан-Батор принимал чемпионаты Азии по борьбе в 1993 и 2001 годах.

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