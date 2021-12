В ЕС одобрили пятую вакцину от коронавируса

CentralAsia (CA) - Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) одобрило применение в ЕС вакцины от коронавируса производства американского фармацевтического концерна Novavax. Об этом сообщается на сайте EMA.

Как сообщило агентство, вакцина под названием Nuvaxovid рекомендуется для введения взрослым людям старше 18 лет. После тщательной оценки данных испытаний этой вакцины эксперты пришли к выводу, что препарат является надежным и отвечает необходимым требованиям по эффективности, безопасности и качеству.

‼️ EMA recommends Nuvaxovid, the #COVID19vaccine developed by #Novavax, for authorisation in the ??, to prevent #COVID19 in people from 18 years of age. #HealthUnion



? https://t.co/C0CrY8Jhih pic.twitter.com/bFDwTnh4Zf