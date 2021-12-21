В ЕС одобрили пятую вакцину от коронавируса

CentralAsia (CA) - Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) одобрило применение в ЕС вакцины от коронавируса производства американского фармацевтического концерна Novavax. Об этом сообщается на сайте EMA.

Как сообщило агентство, вакцина под названием Nuvaxovid рекомендуется для введения взрослым людям старше 18 лет. После тщательной оценки данных испытаний этой вакцины эксперты пришли к выводу, что препарат является надежным и отвечает необходимым требованиям по эффективности, безопасности и качеству.

‼️ EMA recommends Nuvaxovid, the #COVID19vaccine developed by #Novavax, for authorisation in the ??, to prevent #COVID19 in people from 18 years of age. #HealthUnion



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После того как препарат будет допущен к использованию Еврокомиссией, что считается формальностью, это будет пятая вакцина, применяемая против коронавируса в ЕС, и первая - на белковой основе.

В ходе третьей фазы исследований препарата, в которой приняли участие около 30 тыс. пациентов, он показал общую эффективность в 90%, правда, в отношении исходного вируса SARS-CoV-2, а не его мутаций. Данные об эффективности этой вакцины против нового штамма «омикрон» пока очень ограничены.

ЕС намерен приобрести до 200 млн доз Nuvaxovid. Предполагается, что поставки начнутся в январе 2022 года.