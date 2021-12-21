Продовольственная безопасность останется самым актуальным вопросом в следующем году - Мирзиеев

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 21 декабря провел совещание по вопросам обеспечения продовольственной безопасности, в том числе через развитие одной из важных отраслей – рыбоводства, повышение эффективности заготовки рыбы на основе кооперации.

Как сообщила пресс-служба главы государства, президент Узбекистана обратил внимание на сохраняющиеся в сфере обеспечения продовольственной безопасности проблемные вопросы. Указано, что вопросы устранения указанных недостатков, формирование на вверенной территории достаточных запасов продуктов питания и обеспечения стабильности цен должны находиться в центре внимания хокимов всех уровней.

«Мировой рост цен на продукты питания, инфляционные риски ясно указывают на то, что продовольственная безопасность останется самым актуальным вопросом в следующем году. Поэтому хокимам областей следует проанализировать состояние рыбоводства в своем регионе и планомерно работать над созданием всех условий для предпринимателей и домохозяйств», - сказал Мирзиеев.

На совещании отмечалось, что этих показателей недостаточно, имеющиеся возможности не используются в полной мере.

Объем кредитов, выделяемых домашним заготовителям рыбы по программе «Каждая семья - предприниматель», будет увеличен вдвое, а в следующем году на эти цели направят 400 миллиардов сумов (около $37 млн.) и 20 миллионов долларов.

Также, на крупные проекты в области рыбоводства намечено привлечь 20 миллионов евро.

Подчеркнута необходимость увеличения продуктивности 21 тысячи гектаров низкоурожайных искусственных водоемов и заготовки в них дополнительно 190 тысяч тонн рыбы. С этой целью дано указание оснастить 2,2 тысячи хозяйств аэраторами в количестве 50 тысяч.

Ответственным лицам поручено использовать эти возможности для увеличения количества новых проектов и наращивания производства, чтобы обеспечить создание рабочих мест и насыщение внутреннего рынка рыбной продукцией.