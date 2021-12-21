В следующем году E-Mongolia планирует запустить более 1000 госуслуг примерно от 100 организаций

CentralAsia (MNG) - В системе E-Mongolia сейчас 600 услуг. Сервисом по получению и изменению водительских прав воспользовались 94 000 раз, а сервисом переоформления ID-карты — более 50 000 раз. Компании и неправительственные организации создаются с использованием системы E-Mongolia. За два месяца создано 356 юридических лиц.

«Наша команда работает в сельской местности. Мы оказали 498 услуг в восьми аймаках. Система E-Mongolia предоставила 6,5 миллиона услуг. Пятьдесят шесть процентов этих услуг были предоставлены в Улан-Баторе и 44 процента — в сельской местности. Получение справки из системы E-Mongolia занимает всего две минуты. Используя эту систему, граждане и правительство сэкономили 65 миллиардов тугриков. E-Mongolia-2 была создана 1 октября этого года. К 2022 году E-Mongolia планирует добавить более 1000 государственных услуг от более чем 100 организаций. В следующем году в 21 аймаке будет оказано более 1200 услуг. Почтовые услуги улучшатся. На прошлой неделе были приняты пять сводов законов, создающих правовую среду», - сказала Б.Болор-Эрдэнэ, начальник отдела коммуникаций и информационных технологий

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