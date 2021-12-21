За сутки в Узбекистане выявлено 124 новых больных COVID-19

CentralAsia (UZ) - В понедельник, 20 декабря, в Узбекистане общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии достигло 197 392. В течение прошедших суток зафиксированы 124 новых случая, сообщает Минздрав РУз.

Больше всего новых инфицированных COVID-19 выявлено в столице (43), Самаркандской (19), Бухарской (13) и Андижанской (12) областях.

Официально подтверждена кончина 4 больных от COVID-19 (всего 1465 летальных исходов).

За день выздоровели 160 инфицированных коронавирусом (с начала пандемии 1942 12).

На лечении находятся 1 715 больных COVID-19.