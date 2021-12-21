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В Казахстане за сутки выявлено 369 случаев COVID-19

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 369 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- город Нур-Султан – 74;

- Карагандинская область – 70;

- Северо-Казахстанская область – 50;

- Павлодарская область – 44;

- Акмолинская область – 39;

- город Алматы – 31;

- Восточно-Казахстанская область – 14;

- Алматинская область – 11;

- Костанайская область – 8;

- Атырауская область – 6;

- Жамбылская область – 4;

- Мангистауская область – 4;

- Кызылординская область – 3;

- Туркестанская область – 3;

- город Шымкент – 3;

- Актюбинская область – 3;

- Западно-Казахстанская область – 2.

На сегодняшний день в стране всего выявлено 983 тыс. 663 заболевших коронавирусом.

Коронавирус в Казахстане
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