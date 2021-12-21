В Казахстане за сутки выявлено 369 случаев COVID-19

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 369 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- город Нур-Султан – 74;
- Карагандинская область – 70;
- Северо-Казахстанская область – 50;
- Павлодарская область – 44;
- Акмолинская область – 39;
- город Алматы – 31;
- Восточно-Казахстанская область – 14;
- Алматинская область – 11;
- Костанайская область – 8;
- Атырауская область – 6;
- Жамбылская область – 4;
- Мангистауская область – 4;
- Кызылординская область – 3;
- Туркестанская область – 3;
- город Шымкент – 3;
- Актюбинская область – 3;
- Западно-Казахстанская область – 2.
На сегодняшний день в стране всего выявлено 983 тыс. 663 заболевших коронавирусом.
Коронавирус в Казахстане
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