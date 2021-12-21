В России ввели патент для мигрантов с электронными отпечатками пальцев

CentralAsia (CA) - В России начнут выдавать трудовым мигрантам патенты в виде карты с чипом, содержащим электронное изображение лица и отпечатки пальцев рук ее владельца. Это следует из приказа МВД, опубликованного на портале правовой информации.

«Утвердить форму патента, выдаваемого иностранному гражданину или лицу без гражданства, прибывшему в Россию в порядке, не требующем получения визы, в форме карты с электронным носителем информации», — указывается в документе.

Встроенная в карту микросхема с бесконтактным интерфейсом будет содержать всю информацию, указанную на патенте, а также «биометрические персональные данные владельца» — электронное изображение лица и папиллярных узоров двух пальцев рук этого человека, «пригодные для его идентификации».

Кроме того, в документе укажут основные сведения о трудовой деятельности его обладателя. Приказ вступает в силу с 29 декабря.