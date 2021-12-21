Минздрав Таджикистана рассматривает возможность ревакцинации против COVID-19

CentralAsia (TJ) - Минздрав Таджикистана рассматривает возможность ревакцинации от коронавируса для уязвимых слоев населения. Но, до этого не менее 6 миллионов человек должны получить две необходимые вакцины, сообщил «Азия-Плюс» начальник управления эпидемиологической безопасности, чрезвычайных ситуаций и скорой помощи Минздрава РТ Навруз Джафаров.

По его словам, рабочая группа Минздрава планирует третью кампанию вакцинации уязвимых групп населения, и этот вопрос находится на рассмотрение.

«Но сначала необходимо вакцинировать не менее 6 млн человек обеими вакцинами, а затем будет решен вопрос ревакцинация. В настоящее время проводится вакцинация, и мы надеемся достичь этого количества, а потом уже будем решать, как и когда нужно завозить дополнительные вакцины», - сказал Джафаров.

По его словам, Таджикистану необходимо 12 млн доз вакцины, и на данный момент в страну доставлено более 8 млн 400 тыс. доз.

В настоящее время свыше 58% населения Таджикистана старше 18 лет получили первую дозу и более 47% получили вторую дозу вакцины от COVID-19.

На сегодняшний день в Таджикистане используются следующие вакцины: «Спутник В» (Россия), CoronaVac (Китай), AstraZeneca (Европа), Moderna и Pfaizer (США). И вакцинация проводится бесплатно.

По официальным данным, новых случаев COVID-19 в стране за последние сутки не зарегистрировано.

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