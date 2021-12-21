Железнодорожная линия Таван-Толгой — Зуунбаян будет сдана в эксплуатацию в июле следующего года

CentralAsia (MNG) - Накануне визита в Россию президента Монголии У. Хурэлсух министр иностранных дел Б. Батцэцэг дала интервью российской газете «Известия».

В ходе встречи министр иностранных дел Б. Батцэцэг предоставила информацию о железнодорожной магистрали Таван-Толгой — Зуунбаян протяженностью 415 км, которая строится с участием Улан-Баторской железной дороги в рамках экономического коридора Монголия-Россия-Китай.

Она сказала: «По состоянию на сентябрь 2021 года объем грузов, перевезенных через Монголию, увеличился на 210% по сравнению с предыдущим годом и имеет тенденцию к дальнейшему росту. Таким образом, увеличение суммы транзита дает положительные результаты после улучшения трехсторонней координации. Монголия стремится ежегодно удовлетворять свои растущие потребности в транспорте, создавать новые железнодорожные переезды и развивать транспортно-логистический сектор, путешествуя по соседним странам. Одним из важных мероприятий для достижения этой цели является строительство железной дороги Таван-Толгой — Зуунбаян, которое началось в 2019 году за счет внутренних ресурсов».

Строительные работы железной дороги, пропускной способностью 15 млн тонн грузов в год, имеют производительность 97,6%, и она будет полностью введена в эксплуатацию в июле 2022 года. В рамках проекта будет продолжено строительство железных дорог Зуунбаян — Хөөт —Эрээнцав и Зуунбаян — Ханги, создание новых железнодорожных переходов между тремя странами. Это взаимовыгодные проекты сотрудничества, которые откроют новые возможности и для соседних стран.

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