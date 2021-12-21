Мигрантам сократят срок пребывания в России в случае отказа от дактилоскопии

CentralAsia (CA) - Срок временного пребывания иностранных граждан в России сократят в случае их уклонения от обязательной дактилоскопии, фотографирования и медицинского освидетельствования на наличие или отсутствие факта употребления им наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача. Об этом следует из приказа МВД России, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

Кроме того, срок пребывания мигрантов будет сокращен при выявлении опасных для окружающих инфекционных заболеваний и ВИЧ-инфекции либо по результатам медицинского освидетельствования установлен факт употребления наркотиков. Основанием для такого решение могут стать запрет въезда в РФ, нежелательность пребывания или аннулирования разрешения на работу или патента иностранного гражданина, а также прекращение обучения.

Решение о сокращении срока временного пребывания должно быть принято не позднее трех рабочих дней со дня установления хотя бы одного из указанных фактов. Иностранному гражданину данная информация, а также сведения о необходимости прийти в подразделения по вопросам миграции, доводятся в течение одного рабочего дня. Сделать это можно как по телефону, так и через интернет или почту.

«Одновременно до иностранного гражданина доводится информация об обязанности выехать из РФ в течение трех дней со дня принятия решения о сокращении срока временного пребывания и о последствиях неисполнения данной обязанности», - отмечается в приказе.

Данный приказ вступает в силу с 29 декабря 2021 года. Также с этого дня в России для трудовых мигрантов и иностранных граждан, прибывших для долгосрочного пребывания, обязательными будут дактилоскопия, фотографирование и медицинское освидетельствование.