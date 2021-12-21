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В Узбекистане разыскиваемый за грабеж мужчина попался при попытке оспорить штраф

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане молодой человек намеревался оспорить штраф за нарушение дорожных правил, а в итоге оказался в камере предварительного заключения.

Находившийся в розыске по подозрению в грабеже и угрозе убийством житель Узбекистана сам явился в полицию, только не с намерением сдаться, а с желанием оспорить выписанный ему штраф за нарушение ПДД.

Молодой человек переступил порог управления по безопасности дорожного движения ГУВД Ташкентской области 17 декабря. Он возмущался выписанным ему штрафом, а после проверки по базе данным начал негодовать из-за того, что его заковали в наручники. Как выяснилось, мужчина находился в розыске по подозрению в грабеже в особо крупном размере, угрозе убийством и умышленном нанесении телесных повреждений.

Задержанному грозит до 15 лет в колонии.

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