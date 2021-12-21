Садыр Жапаров наградил Почетной грамотой зятя Мирзиеева - главу Центральноазиатской конфедерации ММА

CentralAsia (UZ) - Президент Садыр Жапаров подписал указ о награждении Почетной грамотой Кыргызской Республики младшего зятя президента Узбекистана Отабека Умарова.

Согласно документу, за значительный вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между Кыргызской Республикой и Республикой Узбекистан в области культуры и спорта наградить Почетной грамотой Кыргызской Республики Умарова Отабека Мухаммадалиевича - главу Центральноазиатской конфедерации ММА (смешанные искусства), вице-президента Олимпийского совета Азии.

Младший зять президента Узбекистана, супруг дочери Мирзиеева Шахнозы Мирзиеевой, Отабек Умаров был избран руководителем Центральноазиатской Конфедерации ММА в феврале прошлого года.

Центральноазиатская Конфедерация ММА объединяет национальные федерации смешанных боевых единоборств ММА пяти стран – Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.

Ранее сообщалось, что Отабек Умаров работает одновременно заместителем руководителя службы безопасности президента Шавката Мирзиеева. До этого он занимал должности президента федерации ММА Узбекистана и председателя федерации триатлона Узбекистана.​