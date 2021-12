Талибы начали удалять оставшиеся изображения женщин в Кабуле, - СМИ

CentralAsia (CA) - Члены радикального движения «Талибан», захватившего власть в Афганистане, начали удалять оставшиеся на улицах Кабула изображения женщин с открытыми лицами. Об этом сообщает агентство Aamaj News со ссылкой на чиновников столичной администрации.

Taliban began the process of removing women’s pictures in #Kabul city.

Kabul municipality officials say the process of removing "un-islamic pictures" is underway in the capital. They add “It’s against Sharia law”#aamajnews pic.twitter.com/kMDDO1Ps7A