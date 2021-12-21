Талибы начали удалять оставшиеся изображения женщин в Кабуле, - СМИ

CentralAsia (CA) - Члены радикального движения «Талибан», захватившего власть в Афганистане, начали удалять оставшиеся на улицах Кабула изображения женщин с открытыми лицами. Об этом сообщает агентство Aamaj News со ссылкой на чиновников столичной администрации.

Taliban began the process of removing women’s pictures in #Kabul city.

Kabul municipality officials say the process of removing "un-islamic pictures" is underway in the capital. They add “It’s against Sharia law”#aamajnews pic.twitter.com/kMDDO1Ps7A — Aamaj News (@aamajnews24) December 20, 2021

Как пояснили в администрации Кабула, в настоящее время идет процесс удаления «неисламских фотографий».

До захвата афганской столицы талибами весьма распространенной практикой было, например, размещать изображения женщин с открытыми лицами, волосами и руками в витринах свадебных салонов, а на афишах кинотеатров, где показывали индийские и турецкие фильмы, часто были изображены актрисы в весьма откровенных нарядах. Кроме того, визитной карточкой Кабула за 20 лет присутствия иностранных войск стали многочисленные рисунки на бетонных стенах в центре города, на которых в том числе изображали девушек и женщин с открытыми лицами.

Сразу после захвата афганской столицы боевики «Талибана» начали закрашивать рисунки и вывески с изображением женщин. Однако позже этот процесс был остановлен. Теперь, видимо, талибы намерены окончательно избавиться от женских изображений на столичных улицах.

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Ранее глава сформированного талибами министерства пропаганды исламской добродетели и предотвращения порока шейх Мохаммад-Халид Ханафи разъяснил, как должны одеваться афганские женщины. По его словам, все части тела, включая лица, у афганок должны быть закрыты, когда они находятся в общественных местах.

Агентство отмечает, что после захвата власти в Афганистане в середине августа представители «Талибана» заявляли, что будут требовать от женщин обязательного ношения хиджаба. Однако они не давали четкого определения, что подразумевают под этим понятием.

В сельской местности, где живут пуштуны, и до захвата власти талибами женщины обязательно носили бурки — одежду полностью закрывающую тело и лицо. Но в регионах, где преобладали таджики или узбеки, особенно в городах, женщины часто просто надевали платки, чтобы закрыть волосы. В хазарейских кварталах крупных городов до захвата власти талибами можно было встретить женщин и девушек, которые надевали платки так, чтобы закрывать волосы лишь на затылке.

Сейчас в крупных городах Афганистана значительное количество женщин, особенно из образованных семей, носит лишь платки, закрывающие волосы.

Несмотря на свои обещания не ущемлять права женщин, талибы последовательно вводят меры, значительно ограничивающие их, пишет издание.

Между тем, в крупных афганских городах местные представительницы среднего класса, имевшие работу или учившиеся в вузах до свержения предыдущего правительства, продолжают периодически проводить акции в защиту своих прав, хотя иногда боевики «Талибана» их жестко разгоняют.