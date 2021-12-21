В Узбекистане будет создана национальная платформа женщин-лидеров

CentralAsia (UZ) - Сегодня в Ташкенте начал работу региональный форум на тему «Выполнение Резолюции 1325 СБ ООН об усилении роли женщин в обеспечении мира и безопасности в Центральной Азии» с участием женских организаций гражданского общества.

В форуме принимают участие председатель Сената Олий Мажлиса, Председатель Диалога женщин-лидеров стран Центральной Азии Танзила Нарбаева, специальный представитель Генерального секретаря ООН по Центральной Азии, глава Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии Н. Герман, Региональный директор структуры «ООН-женщины» по странам Европы и Центральной Азии А. Эль-Яссир и руководители ряда международных организаций, а также государственные и негосударственные организации, в частности более 30 женщин-представителей гражданского общества из пяти стран Центральной Азии.

Впервые члены Диалога, представители государственных структур, женских организаций гражданского общества региона, руководители структур ООН и международные эксперты собрались вместе для обсуждения вопросов сотрудничества по реализации глобальной Повестки «Женщины, мир и безопасность» как на национальном, так и на региональном уровнях.

«В настоящее время мы работаем над созданием национальной платформы женщин-лидеров, деятельность которой будет охватывать вопросы продвижения гендерного равенства, защиты прав и интересов женщин на всех уровнях (махалля, район, область, республика)», - отметила Нарбаева.

Диалог женщин-лидеров стран Центральной Азии был создан в качестве неформальной региональной платформы с целью поддержки женщин в регионе, повышения их политической, экономической и социальной роли и расширения их возможностей оказания большого влияния на процессы принятия решений по вопросам, связанным с устойчивым развитием.