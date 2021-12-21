Глава ВОЗ предположил, что 2022-й станет годом окончания пандемии COVID

Тедрос Аданом Гебрейесус

CentralAsia (CA) - Пандемия коронавируса может завершиться в 2022 году, заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, передает Reuters.

«2022 год, должно быть, станет годом окончания пандемии», — заявил он.

При этом глава ВОЗ обратил внимание на то, что омикрон-штамм распространяется быстрее, чем «дельта». По его словам, теперь появились «убедительные доказательства» этому.

«И теперь более вероятно, что люди вакцинированные или переболевшие COVID-19 могут заразиться, в том числе повторно», — подчеркнул он.

Гебрейесус также призвал Китай поделиться всеми имеющимися данными о том, как возник коронавирус. «Необходимо продолжать выяснять (природу возникновения коронавируса) до тех пор, пока мы не доберемся до истоков, мы должны стараться больше, потому что мы должны выяснить, что случилось в этот раз, чтобы лучше сработать в будущем», — пояснил он.

На прошлой неделе Гебрейесус сообщил, что штамм «омикрон» «распространяется темпами, которые мы не видели ни у одного другого варианта» коронавируса. Он заявил, что применение одних только вакцин не позволит миру выйти из этого кризиса, необходимо соблюдать и другие меры, в том числе социальную дистанцию, масочный режим и гигиену рук.

По данным ВОЗ на 18 декабря, омикрон-штамм был обнаружен в 89 странах. В организации отмечали, что число случаев заражения им увеличивается вдвое за полтора-три дня. На этом фоне в ВОЗ допустили, что в некоторых странах больницы могут переполниться. Организация также ожидает роста числа смертей из-за распространения «омикрона».