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В регионах Узбекистана вновь наблюдается пыльная буря (видео)

CentralAsia (UZ) -  В городе Карши в Кашкадарьинской области Узбекистана 21 декабря наблюдается пыльная буря. Начавшийся утром порывистый ветер поднял в воздух пыль, из-за чего на дорогах ухудшилась видимость.

Ранее синоптики предупреждали, что 21-22 декабря в некоторых регионах страны возможны порывистые ветра, в частности, в Кашкадарье прогнозировали усиление ветра до 17-22 м/с, местами до 25-28 м/с.

По информации Узгидромета, усиление ветра и пыльная буря могут также наблюдаться в Каракалпакстане, Хорезмской, Бухарской и Навоийской областях.

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