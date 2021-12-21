Приняты все меры по оказанию медицинской помощи населению во время пыльных бурь - Минздрав РУз

CentralAsia (UZ) - В стране приняты все необходимые меры для оказания медицинской помощи населению в пыльную погоду, сообщает 21 декабря Минздрав Узбекистана.

Гидрометслужба РУ прогнозировала, что 21 декабря скорость ветра в некоторых местах увеличится до 25-28 метров в секунду, а в Каракалпакстане, Хорезмской, Бухарской, Навоийской областях и в пустынных районах страны ожидаются пыльные бури и пыльная мгла.

В настоящее время это природное явление наблюдается в некоторых регионах страны. В связи с этим Минздравом страны приняты все необходимые меры по оказанию медицинской помощи населению, отмечается в сообщении ведомства.

В постоянной готовности находится Республиканский научный центр экстренной помощи и его 13 региональных филиалов и отделений, расположенных в 179 населенных пунктах. Кроме того, 2861 бригада скорой помощи по всей стране полностью обеспечена необходимыми лекарствами. Проинструктировано около 17 тысяч врачей и более 52 тысяч медсестер, работающих в системе скорой и неотложной медицинской помощи.

Кроме того, жители могут получить необходимые консультации и рекомендации, как обезопасить себя от запыленного воздуха круглосуточно у квалифицированных специалистов Минздрава по короткому номеру колл-центра «1003».

Минздрав РУз рекомендует соотечественникам с хроническими заболеваниями органов дыхания не выходить на улицу в пыльную погоду. А также держать окна закрытыми, пить больше воды, часто принимать душ - это облегчит дыхание.

При симптомах одышки, насморка, чихания, насморка, зуда и покраснения глаз, сильного зуда в горле, рекомендовано немедленно обратиться к семейному врачу, в семейную поликлинику.