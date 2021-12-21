США отправили в Украину киберспециалистов, – New York Times

CentralAsia (CA) - Власти США направили в Украину группу специалистов по кибербезопасности для защиты от возможных российских кибератак. Об этом сообщает издание The New York Times.

Отмечается, что эксперты должны помочь украинским коллегам усилить защиту энергетических сетей, банковской системы и других важных объектов инфраструктуры страны.

Американские специалисты предполагают, что кибератаки на Украину могут последовать со стороны российских хакеров.

«Согласно оценкам американской разведки, цель России состоит в том, чтобы выставить президента Украины Владимира Зеленского неумелым и беззащитным - и, возможно, предоставить повод для вторжения», - говорится в материале.

Американские официальные лица и эксперты говорят, что за последний месяц количество российских кибератак на Украину активизировалось, даже несмотря на то, что внимание общественности было сосредоточено на наращивании войск.

«Это широкомасштабная кампания, нацеленная на многочисленные украинские государственные органы, включая органы внутренних дел - национальную полицию - и их электроэнергетические компании», - приводит издание слова одного из экспертов, который также считает, что российский лидер рассматривает кибератаки как «подготовку поля боя».

Ранее в США пообещали Украине больше оружия в случае вторжения России.

Как сообщалось, американские сенаторы одобрили проект оборонного бюджета США на 2022 год на сумму 778 млрд долларов, предусматривающий выделение 300 млн долларов на оказание поддержки Украине.