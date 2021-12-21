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Раскрыт iPhone 14 Pro, - СМИ

CentralAsia (CA) -  В 2022 году Apple выпустит первый смартфон с камерой разрешением 48 мегапикселей. Об этом сообщает издание MacRumors.

Издание ознакомилось с отчетом авторитетного аналитика TF International Securities Мин-Чи Ко. Согласно раскрытым данным инсайдера, Apple совершила крупный заказ у своего тайваньского партнера Largan Precision. По информации Мин-Чи Ко, этот заказ позволит производителю увеличить долю на рынке, выручку и прибыль.

Ко также рассказал, что iPhone 14 Pro выйдет с камерой, которая будет иметь объектив разрешением 48 мегапикселей. Также телефон получит поддержку записи видео разрешением 8K. По его словам, ролики с высоким разрешением можно будет применять в гарнитуре VR/AR от Apple, которая может быть представлена до конца 2022 года.

В настоящий момент актуальные смартфоны от Apple имеют объективы разрешением 12 мегапикселей. В 2023 году американская компания должна представить iPhone 15, который будет иметь перископическую камеру, что значительно увеличит качество оптического зума. Журналисты напомнили, что на рынке уже присутствуют подобные смартфоны: так, перескопический объектив Huawei P40 Pro+ поддерживает десятикратный оптический зум.

В начале декабря инсайдер Мин-Чи Ко заявил, что Apple запланировала сразу два поколения своей VR-гарнитуры. Первое поколение устройства выйдет в 2023 году, второе — в 2024 году.

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