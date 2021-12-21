В России за сутки выявлено 25 907 случаев COVID-19

CentralAsia (CA) - За минувшие сутки в России зарегистрировано 25 тыс. 907 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб.

Новые случаи выявлены в 85 регионах страны, в том числе активно без клинических проявлений — 1877 (7,2%). Таким образом, всего в России нарастающим итогом зарегистрировано 10 млн 267 тыс. 719 случаев (+0,25%) коронавирусной инфекции.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 235,9 млн лабораторных исследований на COVID-19, в том числе 295 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 1 млн 514 тыс. 421 человек.