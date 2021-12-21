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Количество разводов в Узбекистане выросло за год на 40 процентов
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CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане за 11 месяцев текущего года зарегистрировано 35 660 случаев разводов сообщает Госкомстат республики.

По предварительным данным комитета, на 1 декабря 2021 года по республике зарегистрировано 35 660 случаев расторжения брака.

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года количество разводов увеличилось на 10 456 или на 41,5%.

В прошлом месяце этого года по республике было зарегистрировано 3 428 случаев бракоразводных процессов. Лидером по количеству расторжений браков является Ташкент.

За 11 месяцев 2021 года было зарегистрировано 276,9 тыс. браков.

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