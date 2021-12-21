Количество разводов в Узбекистане выросло за год на 40 процентов

- Узбекистан, общество
- 16:54, 21 декабря 2021
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CentralAsia (UZ) - В Узбекистане за 11 месяцев текущего года зарегистрировано 35 660 случаев разводов сообщает Госкомстат республики.
По предварительным данным комитета, на 1 декабря 2021 года по республике зарегистрировано 35 660 случаев расторжения брака.
По сравнению с соответствующим периодом прошлого года количество разводов увеличилось на 10 456 или на 41,5%.
В прошлом месяце этого года по республике было зарегистрировано 3 428 случаев бракоразводных процессов. Лидером по количеству расторжений браков является Ташкент.
За 11 месяцев 2021 года было зарегистрировано 276,9 тыс. браков.