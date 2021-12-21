В России от COVID-19 скончались 1027 человек за сутки

CentralAsia (CA) - За прошедшие сутки в России от коронавирусной инфекции скончались 1027 человек, передает оперативный штаб.

Так, большинство новых случаев смерти зафиксировано в Москве — 80 и Санкт-Петербурге — 66.

Общее количество жертв коронавируса в России достигло 299 тыс. 249 человек. Всего с начала пандемии в РФ COVID-19 выявлен у более 10,2 млн, из них выздоровели — 9,0 млн, под медицинским наблюдением остаются 1 млн 514 тыс. 421 пациент.