В России от COVID-19 скончались 1027 человек за сутки
- Азия и мир, общество
- 16:57, 21 декабря 2021
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CentralAsia (CA) - За прошедшие сутки в России от коронавирусной инфекции скончались 1027 человек, передает оперативный штаб.
Так, большинство новых случаев смерти зафиксировано в Москве — 80 и Санкт-Петербурге — 66.
Общее количество жертв коронавируса в России достигло 299 тыс. 249 человек. Всего с начала пандемии в РФ COVID-19 выявлен у более 10,2 млн, из них выздоровели — 9,0 млн, под медицинским наблюдением остаются 1 млн 514 тыс. 421 пациент.