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Под Ташкентом от удара током на вагоне поезда погиб тиктокер

CentralAsia (UZ) -  В Кибрайском районе Ташкентской области студент академического лицея погиб от удара током, забравшись на вагон поезда.

В Департаменте обеспечения безопасности на объектах транспорта и туризма прокомментировали данный инцидент.

Как отметили в ведомстве, студент 3-го курса академического лицея при МВД забрался на 21-километре железнодорожной станции «Ок-ковок» Кибрайского района на крышу проезжавшего поезда, чтобы снять видео для Тик-тока.

Но от удара разряда электрического тока подросток погиб на месте.

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