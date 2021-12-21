Под Ташкентом от удара током на вагоне поезда погиб тиктокер

CentralAsia (UZ) - В Кибрайском районе Ташкентской области студент академического лицея погиб от удара током, забравшись на вагон поезда.

В Департаменте обеспечения безопасности на объектах транспорта и туризма прокомментировали данный инцидент.

Как отметили в ведомстве, студент 3-го курса академического лицея при МВД забрался на 21-километре железнодорожной станции «Ок-ковок» Кибрайского района на крышу проезжавшего поезда, чтобы снять видео для Тик-тока.

Но от удара разряда электрического тока подросток погиб на месте.