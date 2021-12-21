За месяц в Узбекистан завезли 76 электромобилей на $1,8 млн

CentralAsia (UZ) - В ноябре 2021 года количество импортированных электромобилей увеличилось на 21 по сравнению с октябрем. В общей сумме стоимость завезенных электрокаров составила $1,8 млн.

По данным Гокомстата Узбекистана, за девять месяцев текущего года в Узбекистан ввезли 558 электромобилей. Эта цифра в 7 раз больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда в республику было импортировано всего 82 машины.

К концу года в Узбекистане планируется произвести первые отечественные электромобили. В тестовом режиме в декабре планируется выпустить 4 легковых и 8 грузовых электромобиля.