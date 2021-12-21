В Ашхабаде начали открываться рынки, парки и театры после ограничений COVID

CentralAsia (TM) - На рынке «Алтын асыр» открылись магазины промышленных и бытовых товаров, одежды и обуви. Планируется, что к новогодним праздникам все закрытые из-за пандемии коронавируса заведения будут работать, сообщает «Хроники Туркменистана».

С начала пандемии Туркменистан отказывается признавать наличие на своей территории зараженных COVID-19, но вводит меры противодействия распространению коронавируса.

С 11 декабря работает ресторан на втором этаже ТЦ «Алтын Асыр». ТЦ «15 лет независимости» открылся 16-го числа, там предварительно тестировали персонал и заставляли привиться. 18 декабря в парке Ашхабад работала только одна карусель, людей было мало.

19 декабря открыли базары, магазины, кафе и той меканы в Дашогузе. На базарах немного снизились цены.

18 декабря в Ашхабаде заработали театры, пишет «Туркменистан: золотой век».

Сообщается, что после четырехмесячного перерыва продавцам на столичных рынках разрешили возобновить торговлю с 17-18 декабря при наличии справки об отсутствии коронавируса.

Кроме наличия справок об отсутствии коронавируса работники сферы торговли должны носить маски, перчатки и использовать средства дезинфекции.

Наряду с разрешением на возобновление работы, предпринимателям сообщили о необходимости сдать деньги на новогодние гирлянды и елки, которыми украсят улицы. Несмотря на то, что у людей еще нет прибыли, отказавшимся от взносов угрожают закрытием их точек.