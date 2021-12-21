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Бердымухамедов поручил дипломатам брать с собой книги и журналы, чтобы популяризовать Туркменистан

CentralAsia (CA) -  На заседании кабмина президент Гурбангулы Бердымухамедов поручил дипломатам заняться популяризацией Туркменистана.

Как сообщает госинформагентство ТДХ, сейчас работающие в зарубежных странах дипломаты находятся в Ашхабаде. В связи с этим глава государства поручил, чтобы по возвращении на рабочие места они взяли с собой комплекты художественных произведений, книг и журналов, изданных в последнее время и опубликованных на разных языках мира.

«Издания станут подспорьем в работе наших диппредставительств и будут способствовать популяризации национальных и культурных ценностей туркменского народа, а также лучшему пониманию основ нашего нейтралитета», – заявил президент.

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