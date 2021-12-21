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Под Ташкентом задержан чиновник, пытавшийся продать землю за $3,4 млн

CentralAsia (UZ) -  Сотрудники Службы Государственной безопасности Узбекистана выявили факты незаконной продажи земель.

По данным ведомства, сотрудник Управления инвестиций и внешней торговли Ташкентской области, «вступив в преступный сговор» с неофициальным владельцем ООО, зарегистрированного в Яккасарайском районе, договорился о продаже 13,7 га плодородной земли, расположенной в Кибрайском районе за $3,425 млн. Об этом сообщил телеканал «Узбекистан 24».

Данная земля находилась на балансе указанного общества и предназначалась для выращивания сельскохозяйственной продукции.

В ходе оперативного мероприятия злоумышленники были задержаны при получении $500 тыс. из запрошенной суммы.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело, ведутся следственные действия.

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