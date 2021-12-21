В Ташкенте задержан гражданин Кыргызстана, занимавшийся наркоторговлей

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане правоохранители задержали 29–летнего гражданина Кыргызстана, занимавшегося наркоторговлей. Он разместил в Ташкенте порядка 500 закладок с синтетическими наркотиками, сообщили в ГУВД столицы.

Как отмечается, мужчину специально завербовали за рубежом для распространения наркотиков в столице Узбекистана.

Его задержали, когда он пытался забрать спрятанный под деревом сверток, в котором, как позже выяснили эксперты, находилось около 250 граммов синтетического наркотика. При обыске по месту его временного проживания были обнаружены и изъяты электронные весы, изолента, пакеты для упаковки синтетического наркотика, а также полграмма гашиша.

При первичном осмотре мобильного телефона задержанного выяснилось, что Эсен получил в Интернете инструкцию по изъятию наркотиков из обозначенных мест, их расфасовке и размещению в закладки.

В ходе следствия были выявлены механизмы сбыта синтетических наркотиков. Оказалось, что Эсен, находясь в Кыргызстане, нашел работу через Телеграм-канал, где неизвестный предложил ему крупную сумму, если тот приедет в столицу Узбекистана и займется реализацией большого количества синтетических наркотиков через закладки, предварительно расфасовав их в дозы.

Эсен согласился и в июле этого года приехал в Ташкент. Он начал заниматься реализацией мефедрона и за четыре месяца разместил по городу порядка 500 закладок синтетического вещества общим весом 700 граммов. Плату за свои услуги он получал еженедельно на электронный кошелек.

В ходе оперативных мероприятий правоохранители пресекли распространение наркотиков на 248 миллионов сумов.

Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 273 (незаконное изготовление, приобретение, хранение и другие действия с наркотическими средствами, их аналогами или психотропными веществами с целью сбыта, а равно их сбыт) Уголовного кодекса. Следствие продолжается. Мужчине грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.