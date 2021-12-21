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Внешнеторговый оборот Узбекистана за 11 месяцев составил почти $38 млрд

CentralAsia (UZ) -  В январе-ноябре внешнеторговый оборот Узбекистана достиг 37 миллиардов 940,5 миллиона долларов США, что по сравнению с аналогичным периодом 2020 года больше на 4954,7 миллиона долларов, или на 15 процентов, сообщает Госкомстат РУз.

За 11 месяцев года экспорт достиг 15458,3 миллиона долларов (рост по сравнению с январем-ноябрем 2020 года на 8,9 процента), а импорт – 22482,1 миллиона долларов (на 19,7 процента). В результате пассивное сальдо внешнеторгового оборота составило 7023,8 миллиона долларов.

Среди 20 крупных государств-партнеров по внешнеэкономической деятельности наблюдается активный внешнеторговый баланс с четырьмя странами, в частности с Афганистаном, Кыргызстаном, Таджикистаном и Турцией.

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