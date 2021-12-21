Турецкая лира резко укрепилась после обещания Эрдогана помочь ей

CentralAsia (CA) - Турецкая лира резко подорожала по отношению к доллару. На торгах во вторник, 21 декабря, курс американской валюты падал до 11,09 лиры после роста до рекордного уровня в начале недели. По сравнению с уровнем закрытия понедельника доллар подешевел почти на 20%, однако затем снова пошел в рост. По состоянию на 11:20 мск доллар подорожал на 4% — до 13,75 лиры, передает Reuters.

За последний месяц турецкая лира подешевела более чем на 40%, а в понедельник ее курс упал до абсолютного минимума — за доллар на фоне снижения ставки Центробанком Турции с 15% до 14% давали 18,4108 лиры. По сравнению с прошлым годом снижение лиры достигло 60%.

Вечером в понедельник лира резко укрепилась с рекордных минимумов по отношению к доллару после того, как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о чрезвычайных мерах по укреплению турецкой лиры, включая введение новой программы, которая защитит сбережения населения от колебаний курса местной валюты. Среди них новая программа по защите сбережений от колебаний курса лиры. По словам Эрдогана, правительство компенсирует убытки, понесенные держателями депозитов в лирах, если ее снижение по отношению к твердой валюте превысит процентные ставки, обещанные банками.

Эрдоган раскрыл план борьбы с падением курса лиры

По итогам сессии 20 декабря доллар подешевел на 18,9%, до 13,51 лиры. По подсчетам Bloomberg, лира продемонстрировала самое большое дневное ралли с 1983 года.

После выступления президента Турции на рынке было продано около $1 млрд, сообщил Reuters со ссылкой на заявления главы Ассоциации турецких банков. Ранее в этом месяце Центробанк Турции уже четыре раза проводил интервенции на валютном рынке, чтобы остановить обесценивание турецкой валюты.

Чистые иностранные резервы Турции составляют $35 млрд, что ограничивает ее возможности для поддержки национальной валюты, рассказали аналитики «ВТБ Капитал Инвестиции». Таким образом, существует риск, что для выполнения взятых на себя обязательств властям страны придется прибегнуть к «печатанию денег», что создает дополнительные инфляционные риски. Это снижает уровень доверия к введенным мерам, предупредили эксперты.

В Турции продолжается цикл смягчения денежно-кредитной политики даже несмотря на то, что большинство ЦБ в мире ужесточают свою политику. С сентября 2021 года Центральный банк Турции снизил ключевую ставку с 19% до 14%. Официальные данные за ноябрь показали, что инфляция в Турции достигла 21,3% при целевом уровне показателя в 5%.

Реджеп Тайип Эрдоган выступает против роста процентных ставок, полагая, что такой подход разгоняет инфляцию, а не сдерживает ее рост. Президент утверждает, что снижение ставки необходимо для стимулирования роста экономики, экспорта и кредитования в Турции. Кроме того, по мнению турецкого лидера, подобная денежно-кредитная политика оправдана ценностями ислама, который запрещает ростовщичество как способ извлечения прибыли.