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WhatsApp обновит свой интерфейс

CentralAsia (CA) -  В мессенджере WhatsApp появится надпись, уведомляющая пользователей о зашифрованных сообщениях и звонках, передает WABetaInfo.

Согласно данным разработчиков, в ближайшем времени подписи «Ваши звонки защищены сквозным шифрованием» и «Ваш статус защищен сквозным шифрованием» появятся во вкладке «Статус» и «Звонки» на Android и iOS. Позже аналогичная подпись будет отображаться в разделе «Чаты».

«Ваши чаты и звонки шифруются из конца в конец, поэтому они всегда остаются между вами и выбранными вами людьми и группами: даже WhatsApp и его материнская компания Meta не могут их прочитать или прослушать. WhatsApp хочет напомнить вам, что это безопасное место для общения с друзьями и семьей, поэтому в будущем обновлении планируется ввести два индикатора», - говорится в сообщении.

В заявлении компании говорится, что это новое визуальное дополнение сейчас не видно, потому что оно находится в разработке и будет развернуто в одном из будущих обновлений.

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