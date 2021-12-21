Путин высказался о действиях США в сфере безопасности и международного права: «Надоели манипуляции»

CentralAsia (CA) - Руководству России надоели манипуляции США в сфере международного права, заявил на коллегии Минобороны России президент Владимир Путин, передает «Интерфакс».

«Они (США) под разными предлогами, в том числе с целью обеспечить свою собственную безопасность, действуют за тысячи километров от своей национальной территории. А когда им мешает международное право и устав ООН, объявляют это устаревшим, ненужным. А когда соответствует что-то их интересам, сразу ссылаются на нормы международного права, на устав ООН, на гуманитарные права международные», - сказал Путин.

«Эти манипуляции надоели», - добавил президент.

По его словам, «то, что сейчас происходит, та напряженность, которая складывается в Европе - их вина. На каждом шаге Россия была вынуждена как-то отвечать. На каждом шаге ситуация постоянно ухудшалась, деградировала».

Он напомнил, как в период хороших двусторонних отношений, США поддерживали сепаратизм на Северном Кавказе, расширяли НАТО, выходили из договоров по ПРО. Он предположил, что все эти действия США были предприняты из-за эйфории в связи «с так называемой победой в холодной войне» и из-за неверной оценки ситуации на тот момент времени, а также неправильного анализа возможных вариантов развития ситуации.

«Сегодня мы в такой ситуации, когда вынуждены что-то решать», - добавил он.

«Серьезную озабоченность вызывает наращивание непосредственно у российских границ военной группировки США и НАТО, а также проведение крупномасштабных учений, в том числе незапланированных.

Нас беспокоит, что вблизи России развертываются элементы глобальной ПРО США, расположенные в Румынии и планируемые к размещению в Польше пусковые установки МК-41, адаптированные к применению ударных систем «Томагавк», - подчеркнул глава государства

«Если эта инфраструктура будет двигаться дальше, если ракетные комплексы США и НАТО появятся на Украине, то их подлетное время до Москвы сократится до семи-десяти минут, а при размещении гиперзвукового оружия - до пяти минут», - предупредил он и назвал эту ситуацию «серьезнейшим вызовом безопасности РФ».

В этой ситуации, по словам Путина, Россия имеет полное право на действия, призванные обеспечить ее безопасность и суверенитет.

«Мы не требуем для себя каких-то особых эксклюзивных условий. Россия выступает за равную и неделимую безопасность на всем Евразийском пространстве. Разумеется, как уже отмечал, в случае продолжения явно агрессивной линии западных коллег мы будет предпринимать адекватные ответные военно-технические меры, на недружеские шаги жестко реагировать. Хочу подчеркнуть, имеем на это полное право», - сказал он.

Сейчас, по словам президента, России нужны от США не устные заверения по гарантиям безопасности, а юридически обязывающий документ.

«Нам нужны долгосрочные юридически обязывающие гарантии (безопасности). Мы с вами хорошо знаем - и этому-то нельзя верить, никаким юридическим гарантиям, потому что США легко выходят из всех международных договоров, которые им по той или иной причине становятся неинтересными, объясняя чем-то или вообще ничем не объясняя», - сказал глава государства.

Для примера он привел выход США из договоров по ПРО и открытому небу.

«Но это хоть что-то, хоть юридически обязывающие договоренности, а не устные заверения, должны быть. Цену таким устным заверениям, словам и обещаниям мы хорошо знаем», - подчеркнул он.

По словам Путина, после того, как он предложил президенту США Джо Байдену начать переговоры о выработке конкретных договоренностей, сам Байден «предложил назначить ответственных работников по этому направлению».

«Вот, в ответ на это предложение мы и направили наши проекты (соглашения и договора между Россией и НАТО и Россией и США), которые исключили бы дальнейшее расширение НАТО в восточном направлении и размещение в сопредельных с нами странах ударных наступательных систем вооружения», - объяснил Путин.