Малообеспеченные семьи в Узбекистане получат единовременную помощь

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление, которым предусмотрены дополнительные меры по поддержке малообеспеченных слоёв населения и дальнейшему усилению социальной защиты.

Согласно документу, до конца года нуждающиеся семьи получат единовременную материальную помощь в размере 800 тысяч сумов ($74).

Деньги получат граждане: