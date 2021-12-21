Малообеспеченные семьи в Узбекистане получат единовременную помощь

- Узбекистан, общество
- 23:31, 21 декабря 2021
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CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление, которым предусмотрены дополнительные меры по поддержке малообеспеченных слоёв населения и дальнейшему усилению социальной защиты.
Согласно документу, до конца года нуждающиеся семьи получат единовременную материальную помощь в размере 800 тысяч сумов ($74).
Деньги получат граждане:
- находившиеся в течение 2021 года в списке так называемой "Железной тетради";
- получающие пенсию или пособие по случаю потери кормильца с детьми до 18 лет;
- получающие пособие детям с инвалидностью в возрасте до 18 лет.