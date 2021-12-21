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Глава налоговой службы Узбекистана рассказал, как в начале карьеры подрабатывал таксистом

CentralAsia (UZ) -  Председатель Государственного налогового комитета Узбекистана Шерзод Кудбиев признался, что раньше из–за нехватки денег подрабатывал таксистом. Об этом глава налоговой службы Узбекистана рассказал прошедшем молодежном форуме в Ташкенте.

В 2007 году я начал работать в Министерстве труда ведущим специалистом. В период с 2007 по 2009 год после работы, по вечерам, я обычно «таксовал» на своем красном автомобиле Tiko из-за того, что не хватало денег. Теперь у меня больше одного водителя, но я знаю Ташкент лучше, чем они. Не говорю, что все должны это делать. Наверное, это неправильно, – сказал Кудбиев. ‌‌

Шерзод Кудбиев был назначен председателем ГНК в 2020 году. Ранее занимал должность советника президента Республики Узбекистан по вопросам государственной службы и взаимодействия с представительными органами власти (2019-2020) и министра занятости и трудовых отношений (2018-2019).

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