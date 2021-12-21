За проблемами явно стоят взяточничество и коррупция, хокимы и прокуроры, — Мирзиеев

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 21 декабря провел совещание по вопросам учёта земли и формирования государственных кадастров, сообщило УзА. На совещании глава государства критически проанализировал ход работ в данной сфере.

«Если говорить откровенно, то за 30 лет в Узбекистане не появилось учёта земли. Нет ни ответственности, ни отчётности. В условиях Узбекистана ни парламент не смотрел, никто не смотрел, никто не контролировал», — заявил глава государства.

Шавкат Мирзиёев отметил «много случаев коррупции в земельном вопросе». «Мы приняли закон, но прокуратура его не использует, не может использовать», — сказал он.

«У меня есть записи слов многих хокимов, [которые] говорят: „пока не проводи инвентаризацию, шесть месяцев“», — сообщил президент.

По его словам, площадь земель, выделенных 30 тысячам фермеров и дехканов, на 67 тысяч гектаров больше, чем указано в документе. «Это всё взяточничество. Никто же не даст просто так гектар или сотку земли?» — отметил он.

На совещании отмечались проблемы в сфере кадастра дорог, электро-, газо- и водоснабжения, объектов благоустройства и многоэтажных жилых домов.

«За этим явно стоят взяточничество и коррупция, хокимы и прокуроры, — заявил президент. — Генеральный прокурор должен всем сказать, нравится им это или нет. У нас по Конституции самый большой антикоррупционный орган — прокуратура. Это их конституционный долг».

Президент обратился к генеральному прокурору Нигматилле Юлдашеву.

«Товарищ Юлдашев, надо всем категорично сказать, что за этим стоит взяточничество и коррупция. Нужно привлекать к уголовной ответственности, а не только проводить собрания. Если вы начнете привлекать к уголовной ответственности больших хокимов, я начну уважать вас», — сказал глава государства.

Ранее сообщалось, что в 2022 году планируется выделить населению 80 тысяч га земель для занятия сельским хозяйством.