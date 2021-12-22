Rio Tinto создаст театр культурного наследия в Монголии

CentralAsia (MNG) - 17 декабря Национальный центр культурного наследия при Министерстве культуры, Совет по делам искусств Монголии и Rio Tinto Mongolia подписали трехстороннее соглашение о сотрудничестве в целях популяризации культурного наследия монгольских народностей.

В рамках соглашения в следующем году на территории Национального центра культурного наследия будет создан новый мини-театр площадью 162 квадратных метра с вместимостью 100 зрителей для пропаганды, обучения наследию, исследования, документирования, выступления и демонстрации монгольских интеллектуальных и культурных ценностей.

Rio Tinto Mongolia согласилась инвестировать 440 миллионов тугриков ($ 155 тыс.) в сектор культурного наследия на внутренние строительные работы и закупку театральной сцены, освещения, аудио и видео оборудования.

Театр культурного наследия отличается от профессиональных театральных ансамблей и художественных школ тем, что он регулярно представляет спектакли «Живое человеческое сокровище», талантливых носителей традиций и практиков, которые передают свои знания и навыки. Одна из самых больших угроз жизнеспособности нематериального культурного наследия исходит из сокращения числа людей, занимающихся традиционными ремеслами, музыкой, танцами или театром, а также тех, кто может учиться у них. Из 10 849 специалистов по наследию, зарегистрированных в Монголии, 71 процент занимаются традиционным народным искусством, а 26 процентов — традиционными ремеслами, которые будут основными пользователями театра нового культурного наследия.

Группа компаний Rio Tinto с почти 150-летней историей имеет особую политику и программу по сохранению и защите культурного наследия, в которых культурное наследие является приоритетом своей корпоративной социальной ответственности и устойчивого партнерства с организациями искусства и культуры. Например, мероприятие «Культурный Наадам», направленное на популяризацию культурного наследия, в течение многих лет организуется в Хүй Долоон Худаг в качестве ежегодного фестиваля в сотрудничестве с Советом по делам искусств Монголии и способствует распространению культурного наследия.

Эффективный способ устойчивой защиты нематериального культурного наследия — обеспечить, чтобы носители этого наследия продолжали передавать свои знания и навыки молодому поколению. На этот раз Rio Tinto Mongolia, сторонник культурного наследия, создаст новый театр культурного наследия, который будет ежегодно организовывать тренинги по вопросам наследия, представления, выставки и ежегодные показы фильмов для около 40 неправительственных организаций, 2 000 специалистов по наследию, в которых участвуют более 10 000 детей и молодежи.

Коронавирус в Монголии

Карта распространения