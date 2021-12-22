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Омикрон-штамм коронавируса не зарегистрирован в Монголии, - О.Батбаяр

CentralAsia (MNG) -  Вчера сообщалось, что в Монголии зарегистрирован завозный Омикрон-штамм коронавируса. Хотя Министерство здравоохранения отрицает это, у общественности все еще есть сомнения относительно того, сможет ли наша страна обнаружить новый вариант этой болезни.

Поэтому Минздрав страны дал следующее объяснение.

«На сегодняшний день завозных случаев Омикрон-штамма в Монголии не зарегистрированы. Информация в СМИ фальшивая. С 26 ноября более 5000 пассажиров прибыли в Монголию 54 рейсами. По прибытии в аэропорт эти люди проходят экспресс-тесты и ПЦР-тесты. Они также проходят ПЦР на 4-й день по прибытии. Подозрительные и положительные случаи будут выявляться в Национальном исследовательском центре инфекционных заболевания (НИЦИЗ) в новой лаборатории секвенирования генов, созданной при поддержке Всемирной организации здравоохранения и правительства Австралии. Пока не обнаружена версия омикрона. В ближайшее время будут сданы в эксплуатацию две новые лаборатории», - сказал советник министра здравоохранения О.Батбаяр. «Если на границе будет положительный результат, человек будет изолирован, повторно обследован, а окончательная валидация будет проходить в новой лаборатории, что займет 5-10 дней. Трое врачей-лаборантов прошли обучение в Японии. Вы можете быть уверены, что Монголия может надежно определить нуклеотидную последовательность гена».

Коронавирус в Монголии
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