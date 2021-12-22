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Petro Matad планирует добыть монгольскую нефть в 2022 году

CentralAsia (MNG) -  Пик добычи на месторождении Heron может составить 9000 баррелей в сутки, что обеспечит поддержку как экспорта, так и внутреннего рынка.

Независимая компания Petro Matad, зарегистрированная на AIM, рассчитывает добыть первую нефть на своей скважине Heron-1 в Монголии в середине 2022 года, сообщил генеральный директор компании Майк Бак.

Первоначальная добыча на месторождении Heron по прогнозам составит всего около 500 баррелей в сутки. Но ожидается, что к 2024 году производство вырастет примерно до 6 000 баррелей в сутки — примерно тогда, когда ожидается ввод в эксплуатацию государственного нефтеперерабатывающего завода, — а позднее достигнет пика, потенциально, до 9 000 баррелей в сутки.

По словам Бак, Covid-19 и связанные с этим строгие ограничения на границе с Китаем затруднили работу в 2020-2021 годах, но сейчас Petro Matad ведет активные переговоры с поставщиками услуг о внедрении Heron-1 в производство. Подрядчики уверены, что смогут выполнить необходимые работы, несмотря на отставание по бурению и другим работам.

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