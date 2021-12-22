Заместитель министра Чан Тхань Нам избран президентом Ассоциации дружбы Вьетнам-Монголия

CentralAsia (MNG) - Заместитель министра сельского хозяйства и развития сельских районов Чан Тхань Нам был избран президентом Ассоциации дружбы Вьетнам-Монголия на 2021-2026 годы на съезде 21 декабря.

За прошедшее время ассоциация сохранила свою роль моста для сотрудничества между Вьетнамом и Монголией в области экономики, торговли и культуры.

В 2020 году, на фоне последствий пандемии COVID-19, она активизировала обмен информацией по электронной почте и через посольства Вьетнама и Монголии в соответствующих странах.

Ассоциация стремилась сохранить отношения с традиционными партнерами в новом сроке, создавая при этом условия для монгольской стороны, чтобы получить представление о политической, экономической и социальной ситуации во Вьетнаме.

В своем выступлении президент Вьетнамского союза организаций дружбы (VUFO) посол Нгуен Фуонг Нга призвала ассоциацию использовать ИТ, реформировать методы работы и уделять больше внимания развитию персонала.

Посол Монголии во Вьетнаме Жигджээ Сэрээжав подчеркнул традиционную дружбу между двумя странами, заявив, что Вьетнам является важным партнером Монголии в Юго-Восточной Азии.

Он пообещал, что посольство Монголии будет активно координировать свои действия с VUFO и Ассоциацией вьетнамско-монгольской дружбы в реализации программ и мероприятий, направленных на дальнейшее развитие дружбы и сотрудничества между народами двух стран.

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