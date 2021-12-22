Артисты монгольского цирка выступили во Франции. ФОТО и ВИДЕО

CentralAsia (MNG) - В 2019 году монгольские цирковые артисты устроили шоу «Nomade»-«Кочевник» в одном из самых известных цирков мира, Cirque Phenix.

Театр монгольского современного цирка «ANGELS Mongolian Modern Circus Theatre» Mongolian Modern Circus Theatre» с 11 по 21 декабря в цирке Cirque Phenix снова успешно представил шоу «Кочевник», которое изображает кочевую культуру и жизнь в современном стиле, сочетающем цирк, театр, танцы, музыку и народное искусство.

Режиссер «ANGELS Mongolian Modern Circus Theatre» Б.Оргилболд руководил шоу в сотрудничестве с французским Cirque Phenix, а художественным руководителем выступил президент Монгольской ассоциации акробатов Л.Энхцэцэг.

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