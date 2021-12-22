В Монголии установка видеонаблюдения в караоке, гостиничных номерах и саунах подлежит уголовной ответственности

CentralAsia (MNG) - Законопроект о защите личной информации был обсужден и одобрен на пленарном заседании Великого Государственного Хурала (парламента). Основное содержание закона, который вступит в силу 1 мая 2022 года, — это защита прав человека в Интернет среде. В нем также указывается, где можно разместить аудио- и видеооборудование, а где нельзя.

Закон запрещает установку видеонаблюдение в местах, где нарушается право на свободу выражения мнений, таких как раздевалки, караоке, гостиничные номера, медицинские кабинеты, туалеты и сауны. В случае установки будут нести уголовную ответственность.

Камера будет размещена в публичной собственности для предотвращения преступлений. В связи с этим законом ведутся работы по созданию интегрированной системы камер. Закон запрещает кому-либо доступ к единой аудио- и видеосистеме. Кроме того, будут конфискованы биометрические данные, хранящиеся в супермаркетах и ​​коммерческих учреждениях.

Согласно международному опыту, 45,6% из 193 стран мира, или 88 стран, приняли законы о защите личной информации.

На основе этой практики был изучен опыт Эстонии, Словении, Японии, Кореи, Китая и Тайваня, разработан проект Закона о защите личной информации, а также предусматривает защиту незащищенной информации, которая отсутствовала в Законе о конфиденциальности.

В частности, была добавлена ​​защита биометрических, генетических и электронных подписей человека, связанных с электронным развитием, и усилено право человека на неприкосновенность и свободу, закрепленное в Конституции Монголии.

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