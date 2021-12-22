За сутки в Монголии зарегистрировано 328 случаев COVID-19

CentralAsia (MNG) - За минувшие 24 часа в стране выявлено 328 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает Минздрав Монголии. Общее количество заболевших возросло до 388 тыс. 872.

Из новых случаев 119 человек — лица, имевшие контакты с заболевшими в Улан-Баторе, и 84 были выявлены в регионах страны, и 125 завозных, говорится в официальном сообщении.

Из общего числа пациентов, которые в настоящее время проходят лечение в больницах, 814 пациентов находятся в легком, 1 тыс. 072 — в тяжелом, 279 — в критическом и 42 — в крайне критическом состоянии. За сутки от коронавируса скончались 3 человека.

Общее число летальных исходов из-за COVID-19 в Монголии увеличилось до 1 тыс. 977.

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