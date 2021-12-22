ВОЗ заявила о появлении омикрон-штамма в 106 странах мира

CentralAsia (CA) - В 106 странах мира выявлены заболевшие новым омикрон-штаммом коронавируса, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в еженедельном отчете.

«По состоянию на 21 декабря 2021 года вариант «омикрон» был подтвержден в 106 странах», — сказано в отчете организации.

В ВОЗ также отметили, что за неделю с 13 по 19 декабря количество новых случаев коронавируса оставалось близким к тому, которое выявили за предыдущую неделю — 4,1 млн новых пациентов. Вместе с тем, продолжили в организации, смертей от COVID-19 зарегистрировано на 9% меньше, чем за прошлую неделю — умерли 45 тыс. человек. «По состоянию на 19 декабря во всем мире было зарегистрировано более 273 млн случаев заболевания и более 5,3 млн смертей», — заключили в ВОЗ.

В организации добавили, что, согласно последним данным, омикрон-штамм распространяется быстрее «дельты» даже в странах с высоким уровнем иммунитета от инфекции, однако информация относительно тяжести нового штамма остается ограниченной.

Об обнаружении омикрон-штамма в ЮАР и Ботсване сообщили в конце ноября британские ученые. Уже 8 декабря ВОЗ отчиталась об обнаружении нового варианта инфекции в 57 странах мира, 12 декабря организация отметила, что вирус обнаружен в 63 государствах во всех шести регионах ВОЗ. Спустя неделю «омикрон» выявили в 89 странах, в организации отметили, что количество новых случаев удваивается каждые полтора-три дня, что грозит перегруженностью систем здравоохранения некоторым странам.