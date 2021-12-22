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Узбекистан увеличит грузоперевозки из Афганистана

CentralAsia (UZ) -  АО "Узбекистон темир йуллари" планирует увеличить объем перевозок грузов из Афганистана через свое дочернее предприятие "Согдиана транс".

Как сообщается на сайте "Узбекских железных дорог", грузоперевозки увеличатся в том числе и в страны СНГ. В этом году из Афганистана уже было перевезено 32,4 тысячи тонн (564 вагона) различных грузов. Это сухофрукты, картофель, мандарины и тальк.

При этом в Казахстан экспортировано 13,8 тысячи тонн, в Узбекистан – почти 16 тысяч, в Россию – 2,57 тысячи тонн.

"В самое ближайшее время дочерняя компания "Согдиана Транс" планирует перевезти в Казахстан ещё 45 гружёных вагонов афганских предпринимателей и 99 вагонов — в Узбекистан", — говорится в сообщении.

"Согдиана транс" создано в декабре 2011 года для эксплуатации и обслуживания железнодорожной линии "Хайратон — Мазари-Шариф" в Афганистане. В ноябре 2010 года "Узбекские железные дороги" завершили строительство линии протяженностью 75 километров и стоимостью 129 миллионов долларов.

Ранее сообщалось, что Узбекистан весной приступит к работам по строительству Трансафганской железной дороги. Также Ташкент намерен обучать афганских специалистов работе на железнодорожных путях.

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