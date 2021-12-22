В Кабуле совершено покушение на журналиста, в стране сообщается о росте нападений на СМИ

CentralAsia (CA) - Репортер из Кабула Джавид Юсуфи был ранен группой людей в воскресенье вечером в Кабуле. Юсуфи, который работает в Ufuq News, работал с несколькими медиа-организациями около 10 лет. По его словам, у него нет личных конфликтов ни с кем, сообщает TOLOnews.

«За мной следовали люди. Двое из них напали на меня и ударили ножом. Я истекал кровью», - сказал Юсуфи.

Журналист информационного агентства «Пешго» и представитель Ассоциации независимых журналистов Афганистана в провинции Кундуз Файал Нури, был задержан разведывательными службами Исламского Эмирата в воскресенье днем, но был освобожден в тот же вечер.

«Подобные инциденты пугают журналистов. Я беспокоился о том, кто меня везет и куда, пока я не обратился в разведку», - сказал Нури.

В еще одном инциденте афганский репортер, работающий на Kabul Times, Сайед Рашед Кашефи, заявил, что он был избит и задержан на шесть часов силами Исламского Эмирата во время освещения новостей в субботу.

Он добавил, что силы Исламского Эмирата конфисковали оборудование, которое он использовал для составления отчета. Рашед призвал чиновников расследовать инцидент. «Я прошу правительство расследовать мое дело и обратить внимание на обеспечение безопасности журналистов», - сказал Кашифи.

Как сообщил в понедельник Национальный союз журналистов Афганистана, за последнюю неделю в нескольких провинциях было зарегистрировано как минимум пять случаев насилия в отношении журналистов. По сообщению профсоюза, эти случаи были зарегистрированы в провинциях Кабул, Балк, Тахар и Кундуз.

«Насилие в отношении журналистов недопустимо. Правительство должно предпринять серьезные меры для расследования этих случаев. Избиение журналиста во время освещения новостных сообщений является нарушением и признаком введенных ограничений на доступ к информации; этот вопрос беспокоит Национальную ассоциацию журналистов», - сказал глава профсоюза Масрор Лютфи

По словам главы Совета журналистов Афганистана Хафизуллы Барикзая, люди, которые вызывают насилие в отношении журналистов, должны быть признаны и арестованы правительством.

Некоторые журналисты заявляют о том, что условия для свободы слова в Афганистане ухудшаются день ото дня. Они рассказали, что режим талибов систематически не выполняет своих обещаний относительно свободы выражения мнений.

«Доступ к информации - право каждого. Долг журналиста - это не преступление против правительства», - сказал журналист Бенод.

По словам журналиста Тамима Шахира, «к сожалению, афганское правительство не выполнило своих обещаний перед международным сообществом. Ситуация для журналистов ухудшается».

Но в МВД заявили, что расследуют случаи насилия в отношении журналистов. «Правительство серьезно отнеслось к случаям насилия в отношении журналистов. Оно (правительство талибов) признало и наказало лиц, причастных к этим делам», — сказал заместитель пресс-секретаря МВД Акель Озам.

Национальная ассоциация журналистов ранее сообщала, что с момента захвата Исламского Эмирата было зафиксировано «не менее 30 случаев нарушений в отношении журналистов», а «90% нарушений были совершены силами Исламского Эмирата».

Комитет защиты журналистов (CPJ) сообщил в недавнем отчете, что число заключенных в тюрьму журналистов достигло мирового максимума в 2021 году: по состоянию на декабрь 2021 года во всем мире были заключены в тюрьмы по меньшей мере 293 репортера.