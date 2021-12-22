В Ташкенте двое получили пожизненный срок за поджог столичного кафе «Шовотландия», где погибли 5 человек

CentralAsia (UZ) - В Ташкенте двое мужчин в возрасте 36 и 26 лет приговорены к пожизненному лишению свободы за поджог столичного кафе «Шовотландия», где погибли пять человек.

Как сообщили местные СМИ со ссылкой на своего источника, судебный процесс по данному делу проходил в Алмазарском районном суде по уголовным делам города Ташкента под председательством судьи Зафара Бобонова, приговор был зачитан 21 декабря. Приговор суда вступит в силу через 20 дней.

Согласно материалам дела, в результате пожара полностью сгорели здание кафе «Шовотландия» стоимостью 644,8 млн сумов ($59,5 тыс) и кухонное оборудование на 420,4 млн сумов ($38 тыс).

В результате пожара погибли две 60-летние женщины, двое 23-летних мужчин и 22-летняя девушка, которые спали в здании. Согласно результатам судебно-медицинской экспертизы, они отравились угарным газом и скончались в результате 100% термических ожогов третьей-четвертой степеней.

Пожар в кафе «Шовотландия» в Чиланзарском районе Ташкенте произошел в ночь на 27 февраля этого года. Преступники, устроившие смертоносный пожар в кафе были задержаны в тот же день.

Позже выяснилось, что 26-летний мужчина, поссорившись с владельцем кафе, преднамеренно поджог помещение по приказу своего 36-летнего «босса».