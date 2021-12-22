Путин подписал закон с запретом главам регионов называться президентами

CentralAsia (CA) - Президент России Владимир Путин утвердил закон об организации публичной власти в субъектах России. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

«Наименованием должности высшего должностного лица субъекта Российской Федерации является «глава» с дальнейшим указанием наименования субъекта Российской Федерации. Такое наименование не может содержать слов и словосочетаний, составляющих наименование должности главы государства — президента Российской Федерации», — говорится в пунктах 4 и 6 статьи 20 нового закона.

Документ еще на стадии рассмотрения вызвал недовольство в Татарстане, так как должность главы региона носит название «президент Республики Татарстан». Против законопроекта выступал парламент Татарстана, где назвали положения документа противоречащими основам конституционного строя России.

Татарстан является единственным на данный момент субъектом Федерации, в котором глава называется президентом.

Особый статус органов власти Татарстана закреплялся в соответствии с договором о разграничении полномочий между Россией и Татарстаном, заключенным в 1994 году. Однако в 2017 году срок действия договора истек, и продлевать его федеральный центр не стал. Тем не менее в 2017 году Кремль согласился сохранить в Татарстане наименование должности «президент» до 2020 года, когда истекал срок полномочий руководителя региона Рустама Минниханова. Тогда высокопоставленный источник в администрации президента России рассказал «Коммерсанту», что к вопросу об изменении названия должности вернутся позднее с учетом предложений комиссии по вопросам о разграничении полномочий между Москвой и Казанью. В 2020 году Минниханова вновь переизбрали на этот пост.

Закон об организации публичной власти также дает право главам регионов избираться более двух раз подряд и закрепляет право президента отстранять руководителей субъектов Федерации в связи с утратой доверия.

Закон наделяет регионы правом самостоятельно определять максимальное количество сроков, на которые может избираться глава субъекта. Вводится единый срок полномочий — пять лет. При этом в законе оговаривается, что главой региона может стать лицо старше 30 лет, у которого нет вида на жительство или гражданства другой страны.

Глава региона не может совмещать другие должности и работать на иной оплачиваемой работе. Ему не разрешается входить в руководящий состав иностранных некоммерческих организаций.

Руководитель региона может быть снят с должности президентом в связи с утратой доверия по любым основаниям либо после выражения недоверия со стороны регионального заксобрания. Ранее глав регионов президент мог снимать с должности после утраты доверия из-за фактов коррупции или конфликта интересов.

Закон также предусматривает отрешение от должности главы региона в случае его выезда на постоянное место жительства за границу, а также при наличии гражданства иностранного государства, вида на жительство «или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина России на территории иностранного государства». В этой части, согласно статье 28 закона, решение об отрешении от должности принимает президент России.

Для прямых выборов глав регионов закон предусматривает так называемый муниципальный фильтр: кандидатуры должны быть поддержаны муниципальными депутатами и главами муниципальных образований. Самовыдвиженцам нужно будет собирать подписи, количество которых будет определять сам субъект Федерации.

Закон также приводит к единому стандарту названия региональных органов исполнительной власти — теперь они будут именоваться «правительство».

Документ вступает в силу со дня официального опубликования, однако для отдельных его положений предусмотрены иные сроки. В частности, статьи о названии и полномочиях глав регионов вступают в силу с июня 2022 года.