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В Узбекистане из-за пыльной бури произошло ДТП с участием 6 автомобилей

CentralAsia (UZ) -  21 декабря около 13:25 на 16-м км автодороги 4П-88 Шуртан-Мангит в Гузарском районе Кашкадарьинской области произошло столкновение шести транспортных средств из-за пыльной бури. Об этом сообщает ГУБДД РУз.

Согласно сообщению, в результате пыльной бури столкнулись три грузовика, двигавшиеся в одном направлении. В них врезались «Тико» и две машины «Нексия», двигавшиеся по встречной полосе.

В ГУБДД сообщили, что в аварии никто не пострадал, ущерб нанесен лишь транспортным средствам.

Ранее сообщалось, что в ряде регионов Узбекистана проходят пыльные бури, видимость на дорогах заметно снизилась.

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