Монгольская авиакомпания МИАТ начинает прямые рейсы в Москву

CentralAsia (MNG) - MIAT Mongolian Airlines начинает прямые рейсы в Москву каждую субботу с 15 января 2022 года.
Требования к пассажирам, направляющимся в Россию:
- Отрицательный результат ПЦР в течение 48 часов после приземления в России
- Пассажирам и членам экипажа, которые путешествовали в Ботсвану, Эсватину, Гонконг, Лесото, Мадагаскар, Мозамбик, Намибию, Южную Африку, Танзанию и Зимбабве, не разрешаются пересекать границу в течение последних 10 дней.
- Пассажир должен заполнить медицинскую форму. Получите медицинскую справку по этой ссылке.
Во время поездки в Россию вам нужно будет иметь при себе свидетельство о вакцинации.
Требование установлено на 15 декабря 2021 года и может быть изменено, говорится в сообщении компании.
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