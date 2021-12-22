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Монгольская авиакомпания МИАТ начинает прямые рейсы в Москву

CentralAsia (MNG) -  MIAT Mongolian Airlines начинает прямые рейсы в Москву каждую субботу с 15 января 2022 года.

Требования к пассажирам, направляющимся в Россию:

  • Отрицательный результат ПЦР в течение 48 часов после приземления в России
  • Пассажирам и членам экипажа, которые путешествовали в Ботсвану, Эсватину, Гонконг, Лесото, Мадагаскар, Мозамбик, Намибию, Южную Африку, Танзанию и Зимбабве, не разрешаются пересекать границу в течение последних 10 дней.
  • Пассажир должен заполнить медицинскую форму. Получите медицинскую справку по этой ссылке.

Во время поездки в Россию вам нужно будет иметь при себе свидетельство о вакцинации.

Требование установлено на 15 декабря 2021 года и может быть изменено, говорится в сообщении компании.

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