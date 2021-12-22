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Самолет «Белавиа», вернувшийся в аэропорт Минска, снова вылетел в Ташкент

CentralAsia (UZ) -  Самолет компании, выполнявший рейс из Минска в Ташкент 21 декабря, был вынужден возвратиться в аэропорт вылета по технической причине.

Самолет белорусской авиакомпании «Белавиа», который во вторник вечером вылетел в Ташкент и по техническим причинам вынужден был вернуться в аэропорт Минска, в среду снова вылетел в пункт назначения. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar.

По его данным, борт вылетел в 01:19 (03:19 по ташкентскому времени).

Рейс «Белавиа» из Минска уже приземлился утром 22 декабря в Ташкенте.

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